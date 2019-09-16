تعليق ساخر لحمدي الميرغني على صورته المحرجة في زفاف هنا الزاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

سخر الفنان المصري حمدي الميرغني من الصورة التي التقطت له برفقة صديقه الفنان محمد أنور وهما يتهامسان ويتحدثان بسرية في عرس الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد، والتي وصفه جمهورهما بأنها “نميمة الزفاف”.

حمدي نشر صورة أخرى جمعته بأنور وهما يمسكان بآلات موسيقية، وكشف عن حوار دار بينهما، قائلا: “أنور: مبسوط ياموكوس بقينا تريند بفضيحة نميمة.. أنا: ياعم قولهم دي فوتو شوب بدليل ان طول الفرح انت بالطبله وانا بالصاجات.. خاطر: يخربيتكم هتتصورو تاني وانا هتقفش معاكم المره دي”.

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أنور هدد حمدي بفضح سره والكشف عما كان يقوله له في الصورة المنتشرة، حيث قال: “أنا ممكن اقول كنت بتقولي ايه في ودني في الصوره اللي انتشرت وافضحك”، عدد كبير من المتابعين طالبوا أنور بتنفيذ تهديده والكشف عن الحديث الدائر بينهما في هذه الصورة.

يذكر أن نميمة حمدي الميرغني ومحمد أنور شغلت بال رواد مواقع التواصل الذين تساءلوا عن الحديث الدائر بين نجمي مسرح مصر، وإن كانا يتحدثان عن فستان العروس مثلا.