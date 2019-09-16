وفاة مطرب الروك الأمريكي إيدى مانى

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

توفى نجم الروك الأمريكي إيدى مانى، وذلك بعد صراع مع مرض سرطان المرىء من المرحلة الرابعة، عن عمر ناهز الـ70 عاما.

وكان إيدى مانى مغنى “two Tickets to Paradise” بدأ حياته المهنية لمدة 50 عامًا منذ أواخر الستينيات بعد فترة قصيرة من العمل كضابط شرطة فى مسقط رأسه بنيويورك، واستطاع بفضل موهبته أن يتصدر الصفوف الأولى بين أهم وأشهر نجوم العالم.

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ومن أشهر أعمال، النجم الراحل “تايك مي تونايت” و”تو تيكيتس تو بارادايس” و”بايبي هولد أون”، وخلال السنوات الأخيرة، عرض برنامج لتلفزيون الواقع عن ماني وعائلته تطرق إلى مشاكله الصحية.

وعام 2001، انضم النجم الراحل إلى برنامج للإقلاع عن إدمان الكحول، وكان يحضر ألبوماً جديداً في الاستوديو قبل تشخيص إصابته بالسرطان، وألغى جولة كانت مرتقبة في صيف عام 2019 للتركيز على صحته.

والجدير بالذكر أن إيدى مانى، قد تزوج مرة واحدة عام 1989 من لورى هاريس بعد قصة حب قوية، وهو أب لخمسة أبناء.