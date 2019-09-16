صورة توضح حقيقة خلافات إليسا ونوال الزغبي .. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن الخلاف بين النجمتين إليسا ونوال الزعبي قد انتهى، هذا ما أظهرته صورة لهما في عزاء المخرج اللبناني سيمون أسمر، في كاتدرائية مار جرجس المارونية ببيروت.

وظهرت النجمة إليسا إلى جانب نوال الزغبي في عزاء المخرج الكبير وهما يتبادلا أطراف الحديث مما يدخل على انتهاء الخلاف الذي نشب قبل سنوات.

يعود الخلاف بين إليسا ونوال الزغبي، كان بسبب المنافسة على لقب نجمة روتانا الأولى وحدوث تراشق لفظي بين جمهور إليسا ونوال الزغبي، الأمر الذي دعا إليسا لإلغاء متابعة نوال الزغبي من صفحتها عبر موقع “تويتر”.

وصرحت نوال الزغبي حينها، في أكثر من حوار تلفزيوني أن ما فعلته إليسا لا يهمها لأنهما في الأساس غير أصدقاء أو بينهما ود وهما مجرد زميلتان في نفس المجال.

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إليسا، عّلقت مؤخرا على أنباء الخلافات بينهما قائلة: “خففوا شوية جماعة السوشيال ميديا لأننا كشخصين وكبشر ما في مشاكل بينا أبدًا مع بعض، وعندما ترى الشخص تعرف أنه لا يوجد شيء تجاهه تحبه وتسلم عليه بمحبه وهذا ما حدث”.

النجمتان نعتا المخرج الراحل، مؤكدين أنه لم يستطع أن يجمعهما وهو عائش وجمعهما وهو متوفي.

وتغيبت النجمتان عن حضور جنازة سيمون أسمر، وذلك على الرغم من مشاركة عدد كبير من النجوم في الجنازة والتي أقيمت من نفس الكاتدرائية وشارك فيها كل من نجوى كرم، وراغب علامة، ووائل كفوري، والفنانة الكبيرة ماجدة الرومي، وسط وفلة الجزائرية، ووليد توفيق، والليدي مادونا، وعدد كبير عدد كبير من أصدقائه وعائلته.