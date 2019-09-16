الفنان علي الطيب يحتفل بعيد زواجه.. ويكشف عن صور زوجته لأول مرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان المصري الشاب علي الطيب بعيد زواجه، بأن قام بنشر مجموعة صور من حفل زفافه، ظهرت من خلالها زوجته لأول مرة.

الفنان المصري عبر عن حبه الشديد لزوجته برسالة رومانسية وجهها لها، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، قال فيها: ” لما كان وكان وكان لينا في كل زمان مكان فكرتني عينيك ‏بزمان”.

وأضاف: “عيد زواج سعيد زوجتي الحبيبة، ربنا يخليكي ليا ولبناتنا، ويباركلي فيكي وميحرمنيش منك أبدًا يا حبيبتي يا غالية”.‏

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وعلي الطيب ممثل وكاتب سيناريو تخرج من علوم ادارية (أكاديمية ثقافة وعلوم ) واثناء دراسته اشترك ببرنامج (star search ) على قناة ام بى سى فى 2004 لتقديم الستاند اب كوميدى وحاز على المركز الاول فى البرنامج وبدأ بعدها بالاشتراك فى ستكوم (cbm)، وقدم العديد من الادوار المختلفة من خلال أفكار الاسكتشات الكوميدية المختلفة فى الموسم الرابع والخامس.

وبعدها اشترك فى اكثر من عمل ستكوم (رست هاوس ) , (مش فريندز) , (جوز ماما مين ) ج2 , ومسلسلات : (العندليب ) قام بدور الرئيس جمال عبدالناصر فى مرحلة الشباب، ومسلسلات: “خاص جدا , وأزمة سكر, و حكايات بنات, قلوب, فرق توقيت, وبرنامج (خطوات الشيطان ) ج2 وفى السنيما :( رامى الاعتصامى) , (البار ), (على جثتى).

حقق علي الطيب نجاحا كبيرا مؤخرا من خلال مسلسل “أهو ده اللي صار”، ومسلسل “قابيل”، والذي عرض في شهر رمضان الماضي.