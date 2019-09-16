احتفال بعيد ميلاد محمد إمام وياسمين رئيس في الكواليس.. والفنان يسخر من تورتة الحفل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أقامت أسرة فيلم “لص بغداد” احتفالا صغيرا في الكواليس، بمناسبة عيد ميلاد كل من الفنان محمد إمام والفنانة ياسمين رئيس والمخرج أحمد خالد موسى.

الفنان محمد إمام شارك جمهوره بصورة من الحفل، على حسابه الخاص على موقع “إنستجرام”، والتي ظهر فيها عدد كبير من فريق العمل يلتفون حول قالب تورتة صغيرة.

إمام سخر من تورتة الحفل، قائلا: ” بعد ٢٠ ساعة تصوير.. بنحتفل بعيد ميلادي، وعيد ميلاد ياسمين رئيس، وعيد ميلاد المخرج أحمد خالد بتورتة قد رُكب أحمد العوضي.. و من غير شمع”.

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وفيلم “لص بغداد” بطولة محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، صلاح عبدالله، أحمد رزق، محمد عبدالرحمن، وهو من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج “سينرجي”.

ومحمد إمام من مواليد 16 سبتمبر عام 1984، أي أنه يبلغ من العمر حاليا 35 عام، أما ياسمين رئيس من مواليد 15 سبتمبر عام 1985، أي أنها تبلغ من العمر 34 عام.