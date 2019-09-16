دنيا بطمة تكشف طبيعة علاقتها بحلا الترك بعد انتقالها للعيش معها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عادت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك لتعيش مع والدها المنتج البحريني محمد الترك وزوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة.

دنيا كشفت طبيعة علاقتها بحلا حاليا،حيث قالت، في تصريحات صحفية، إن علاقتها بحلا الترك حالياً بخير وأكثر هدوء، مؤكدة أن العلاقة دائماً كانت بخير و”لكن الفتنة أشد من القتل”، على حد قولها.

وعن علاقة حلا بأختها الرضيعة غزل ، قالت دنيا: “الحمد لله.. غزل تحبها.. هي تحب الروج والحمر وهي سعيدة جداً مع حلا.. لأن حلا نزلت براند جديد للغزل، فغزل مستأنسة معاها وسعيدة معها”.

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ونفت دنيا كل ما تردد عن وجود خلافات بينها وبين زوجها ومدير أعمالها، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو له مؤخراً وهو يقوم بتعنيف أحد الصحفيين، مؤكدة أن علاقتهما قوية جداً وأن زوجها يرافقها في كل خطواتها الفنية، حيث قالت: “دايماً مع بعض.. ونتصور دايماً مع بعض وهو دايماً معايا”.

وكانت دنيا بطمة قد تعرضت لإحراج شديد بسبب ما فعله زوجها المنتج البحريني محمد الترك، في المؤتمر الصحفي الذي أقيم على هامش الحفل الذي أحيته في مهرجان إفران الدولي في المغرب.

زوج الفنانة المغربية انفعل على الصحفيين بالمؤتمر بعد طرح سؤال خاص بخلافها مع المغنية المغربية سعيدة شرف، مؤكدا أن دنيا لن تقبل طرح أسئلة لا ترتبط بمشاركتها في المهرجان.

وأضاف أنها ترفض أي أسئلة ترتبط بحياتها الشخصية، قائلا: “أي سؤال خارج هذا النطاق سيحذف ولن تتم الإجابة عنه، واللي مش عاجبه ممكن يمشي من المؤتمر”.