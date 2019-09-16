صوفيا فيرجارا تخطف الأنظار في شوراع لوس أنجلوس.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

ظهرت مؤخراً فى شوارع لوس أنجلوس، النجمة الكولومبية صوفيا فيرجارا، حيث خطف الأضواء كعادتها بإطلالتها التى رصدتها عدسات مصورى الباباراتزى.

وجاءت إطلالة صوفيا فيرجارا، بعد وقت قصير من إثارتها للسوشيال ميديا من خلال نشر صورة قديمة لها من التسعينيات ترتدى فيها البيكينى عبر حسابها على موقع إنستجرام حيث تفاعل معها العديد من متابعيها.

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وكانت عدسات مصوري الباباراتزي، قد رصدت مجموعة من الصور للنجمة والممثلة الكولومبية صوفيا فيرجارا، وذلك أثناء سيرها للتنزه فى شوارع بيفرلى هيلز، حيث ظهرت وهي ترتدي طاقم كاجوال ببنطلون جينز وتيشرت باللون الأزرق.

النجمة العالمية البالغة من العمر 46 عاما، تعتبر واحدة من أعلي النجمات أجراً فى الدراما الأمريكية حيث صنفت من مجلة فوربس فى وقت سابق بأنها الأعلى أجراً على صعيد الدراما الأمريكية بفضل الأدوار التى قامت بلعبها على صعيد الدراما فى أبرز الأعمال التي قامت ببطولتها.

وتعد صوفيا فيرجارا من أبرز النجمات التى تمتلك خط إنتاج للملابس النسائية حيث تروج له عن طريق السوشيال ميديا التى تحتل فيها مكانة كبيرة بفضل الملايين من متابعيها.