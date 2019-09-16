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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
في تصريحات صادمة لجمهوره، كشفت غولجان دينيز أخت الفنان التركي أوزجان دينيز من الأب، أن النجم الشهير بـ«جهاد» لا يرد على اتصالاتها، ويرفض مساعدتها على الرغم من أنها تعاني من مرض القلب.
غولجان قالت: «أمي مريضة جدا، وأنا أعاني من مرض القلب، أريد أن أتعالج وأن أدرس»، مضيفة في تصريحات لجريدة الصباح التركية: «حاولت كثيرا التواصل مع أخي ليساعدني لكنه لا يرد على اتصالاتي، أخي، دفنني أنا أيضا مع أبي»، وهي التصريحات التي تسببت في هجوم قوي على الفنان التركي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
يُذكر أن أوزجان جينيز فقد والده صادق أوزجان، يوليو الماضي، وذلك بعد صراع مع مرض سرطان الرئة، استمر لمدة عام، وانتهى برحيله.
من ناحية أخرى، كان مسلسل «عروس إسطنبول» آخر عمل درامي عُرض لأوزجان دينيز، وقد شارك في بطولته أمام النجمة التركية أسلي انفر، وذلك على مدى موسمين، في الوقت الذي يجهز فيه لمسلسل جديد بعنوان «الملك».
كانت هذه تفاصيل خبر أخت أوزجان دينيز تستغيث: أخي دفنني مع والدنا.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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