ميرفي بولجور تحتفل بعيد ميلادها الـ29 في سهرة صاخبة.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفلت الفنانة التركية ميرفي بولجور بعيد ميلادها الـ29 في سهرة صاخبة مع أصدقائها في أحد المطاعم.
ميرفي اختارت لسهرة عيد ميلادها طلّة قصيرة مثيرة مكشوفة البطن، عارية الأكتاف، مسدلة شعرها الأسود بشكل عفوي، وقد حرص أصدقاء الفنانة التركية على تبادل صوراً من الحفل، متمنيين لها عام جديد ملئ بالنجاح والتوفيق.
يُذكر أن مسلسل «العاصفة التي بداخلي» كان آخر عمل درامي يُعرض لميرفي عام 2017، حيث شاركت في بطولته أمام جيزام كراجا، يوسف جيم، ودوغان أوميت، وغيرهم.
من ناحية أخرى، اطلقت الفنانة الشهيرة في مسلسل «حريم السلطان» بـ«السلطانة نوربانو» ماركة أحمر شفاة باسمها أبريل 2018، وهو البيزنس الذي أخذ جزء كبير من وقتها وتركيزها عن التمثيل.
على الجانب الشخصي، انفصلت ميرفي بولجور عن المطرب مراد دالكيش رسمياً سبتمبر 2017، وذلك بعد حوالي عامين على زواجهما، حيث احتفل الثنائي بزفافهما يوم 24 أغسطس 2015 بعد قصة حب جمعتهما، وقد بدأ مراد دالكيش بعدها في مواعدة النجمة التركية هاندة إرتشل، مما قضى على أي أمل لعودة المياة لمجاريها بين ميرفي ومراد.
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