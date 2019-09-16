هازال كايا في جولة تسوق لمولودها المنتظر.. شاهد ماذا فعل الحمل بجسدها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بدأت الفنانة التركية هازال كايا في حساب الأيام المتبقية لها على حمل مولودها الأول من زوجها الفنان والمخرج علي التاي، خاصة بعد أن دخلت في أشهر الثلث الأخير من رحلة الحمل.

عدسات الباباراتزي رصدت الفنانة الشابة في أحدث ظهور لها بمركز كانيون التجاري، حيث بدت هازال بوزن زائد بشكل غير ملامحها كثيراً، إلا أن زيادة الوزن لم تمنعها من ارتداء الـ«شورت» القصير، والذي نسقته مع «قميص» أخضر فضفاض، أبرز بطنها المنتفخ.

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هازال اعربت للصحفيين عن شدة حماسها لاحتضان مولودها، وقالت: «كل شئ يسير على ما يرام، إنه حلم جيد»، لافتة إلى أنها كانت في جولة تسوق لاحتياجات مولودها الذي كشفت مؤخراً عن الاسم الذي تنوي أن تطلقه عليه وهو «فكرت علي».

يُذكر أن هازال كايا احتفلت بزفافها على الفنان والمخرج علي التاي، فبراير الماضي، وذلك في حفل ضخم بفندق «فيرمونت كوازار اسطنبول»، وبحضور نخبة من المع نجوم الدراما التركية.

هازال تصغر زوجها بحوالي 14 عاماً، وقد اعلنت خطبتها إلى علي التاي مع بداية العام الجديد، وقرر الثنائي الزواج بعد علاقة عاطفية استمرت 5 سنوات.

من ناحية أخرى، عُرض لهازال كايا مؤخراً الموسم الثاني من مسلسل «حكايتنا» الذي تشارك في بطولته أمام الفنان التركي بوراك دينيز، ريها أوزجان، ياز جان كونايلي، الطفل عمر سيفجي، وغيرهم.