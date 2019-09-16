خالد الصاوي يخوض بطولة «شريط ٦»

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
بدأ المنتج أحمد عبدالباسط التحضيرات الأولى للفيلم الجديد، والذي يحمل اسم “شريط ٦” مع المؤلف محمود حمدان والمخرج محمد سلامة في أول تعاون بينهم.
وتعاقد “عبد الباسط” مع الفنان خالد الصاوي على بطولة العمل والذي سيبدأ تصويره خلال الأيام المقبلة.
ويجري حاليا باقي ترشيحات العمل، وقال المنتج أحمد عبدالباسط، في تصريحات صحفية إن الفيلم ينتمي لنوعية الأعمال الرومانسية التشويقية التي تحدث لمجموعة من الشباب يقعوا في أزمات حقيقية نتيجة أزمة في الأخلاق والتربية.
عبد الباسط أضاف: الفيلم يوجه مجموعة حقيقية من الرسائل للأهل في أهمية الأخلاق وأن الأموال لم تكن أساس التربية ولكن هناك معايير أخرى يجب مراعاتها سيكشفها الفيلم.
وتابع غبد الباسط: الفيلم سيتم تصويره في القاهرة وخارجها وسنعلن عن عرضه بعد الانتهاء من التصوير.
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