شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي مصري يحصل على الماجستير في عامه الخامس والستون والان مع التفاصيل

مع اكتمال عامه الخامس والستون، وفي خطوة تجسد إرادة التحدي، حصل الإعلامي المصري هاني الجمل، مراقب الأخبار بوكالة أنباء الإمارات، ومراسل إذاعتي القاهرة وصوت العرب، والتلفزيون المصري بالإمارات، على درجة الماجستير بامتياز من قسم الإعلام بجامعة سوهاج.



ويحسب للباحث وهو خريج أول دفعة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، أنه أنجز رسالته خلال عام وأربعة أشهر فقط، والتي جاءت بعنوان (العوامل المؤثرة على الآداء المهني للمراسل الإعلامي وانعكاساتها على الرضا الوظيفي لديه).

وهي دراسة ميدانية تحت إشراف، الدكتور عبد الباسط شاهين، أستاذ الإعلام المساعد بكلية الآداب جامعة سوهاج، والدكتورة سماح المحمدي، أستاذ الإعلام المساعد بكلية الإعلام بجامعة القاهرة.



وقد حرص الباحث على أن يجري استبيانا مع عينة من المراسلين لوسائل الإعلام المصرية بالخارج، شملت خمسين مراسلا للوقوف على وجهة نظرهم إزاء المشكلات والضغوط التي تواجههم خلال تأدية مهامهم.

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كما أجرى الباحث مقابلات متعمقة لعدد من أصحاب الخبرة الطويلة في هذا المجال داخل مصر وخارجها، حيث انتقل إلى أماكن عملهم في واشنطن ونيويورك وغيرهما لاتمام تلك المقابلات.



وتكونت لجنة الحكم على الرسالة من، الدكتور محمد معوض، أستاذ الإعلام بجامعة عين شمس، وعميد معهد الجزيرة العالي، والدكتور فوزي عبد الغني، أستاذ الإعلام وعميد كلية الإعلام وفنون الاتصال بجامعة فاروس.



وقد أشادت لجنة الحكم على الرسالة بالمستوى العلمي المتميز وأهميتها، وأكدت أن بصمات الباحث العملية واللغوية كانت واضحة على الرسالة الأمر الذي أكسبها زخما كبيرا.



كما أكدت اللجنة على أهمية نتائج وتوصيات الدراسة، ومنها الكشف عن طبيعة الضغوط التي يتعرض لها المراسل الإعلامي في الخارج، وأهمية تحقيق الرضا الوظيفي لديه، وضرورة إعداده قبل التوجه للخارج مع مطالبة الأجهزة الإعلامية المختلفة في مصر بضرورة اللحاق بالركب التكنولوجي.