شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنانة التونسية منيرة حمدي والان مع التفاصيل
توفيت مساء اليوم الأحد، الفنانة التونسية منيرة حمدي، بعد صراع مع المرض.
ولِدَت مُنِيرَة حمدي في باجة، وهي مغنية تونسية بدأت حياتها المهنية في برنامج نادي المواهب.
شاركت مُنِيرَة في الحفل الافتتاحي لدورة عام 2001 م للمهرجان الدولي قرطاج، كما شاركت في أوبريت "رقص الكمان" في عام 2005.
وقد حصلت على جوائز عدة بما في ذلك الجائزة الأولى في أداء عام 1992، والجائزة الثانية من مهرجان الموسيقى التونسية في عام 1995، كما حصلت على الجائزة الأولى في مهرجان الأغنية العربية في عام 2004 م و"أوسكار" فيديو الموسيقى المصرية في عام 2005، وتم تكريمها في عام 2003 من قِبَل رئيس الجمهورية التونسية.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الفنانة التونسية منيرة حمدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.