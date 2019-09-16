شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنانة التونسية منيرة حمدي والان مع التفاصيل

توفيت مساء اليوم الأحد، الفنانة التونسية منيرة حمدي، بعد صراع مع المرض.

ولِدَت مُنِيرَة حمدي في باجة، وهي مغنية تونسية بدأت حياتها المهنية في برنامج نادي المواهب.

شاركت مُنِيرَة في الحفل الافتتاحي لدورة عام 2001 م للمهرجان الدولي قرطاج، كما شاركت في أوبريت "رقص الكمان" في عام 2005.

وقد حصلت على جوائز عدة بما في ذلك الجائزة الأولى في أداء عام 1992، والجائزة الثانية من مهرجان الموسيقى التونسية في عام 1995، كما حصلت على الجائزة الأولى في مهرجان الأغنية العربية في عام 2004 م و"أوسكار" فيديو الموسيقى المصرية في عام 2005، وتم تكريمها في عام 2003 من قِبَل رئيس الجمهورية التونسية.