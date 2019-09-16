المهرج "بيني وايز" يثير رعب العالم.. 5 تفاصيل تبرر هذا الخوف

رواية "إت" تنص على أن "بيني وايز" موجود قبل الانفجار الكوني العظيم

تحول المهرج القاتل بيني وايز إلى أيقونة رعب مخيفة عالميًا، منذ ظهوره لأول مرة على الشاشة الفضية في التسعينيات بشكله المتغير وفكه المتسع وأسنانه اللامعة التي تشبه أسنان الفك المفترس.

أثار "بيني وايز" رعب المشاهدين على مدار سنوات، ثم جاء المخرج أندي موسشيتي ليضيف إلى أبعاد رعب المهرج مستويات جديدة أكثر إثارة للرعب، بدليل نجاح فيلم "إت" القائم على شخصية المهرج، على حصد لقب فيلم الرعب الأنجح والأعلى إيرادات على الإطلاق.

موقع "سكرين رانت" الأمريكي يرصد في التقرير التالي 5 أشياء كانت السبب في تحول "بيني وايز" إلى أيقونة رعب عالمية.



1- يتغذى على الأطفال





في أول مشاهد فيلم "إت" المصنف للكبار، يصطدم الجمهور بمشهد مروع للمهرج "ييني وايز" يغوي الطفل الصغير جورجي للاقتراب من المجاري لإعطائه مركبه الورقية قبل أن يهجم عليه فجأة ويلتهمه بشراسة.

وتزداد الأمور سوءًا عندما يستغل "بيني وايز" الرابط الأخوي بين جورجي وأخاه الأكبر بيل للتنكر في هيئة "جورجي" لإغواء بيل وقتله، إلا أن بيل يكتشف الخدعة قبل فوات الأوان.



2- يتنكر في أي هيئة





Advertisements

يعتمد المهرج "بيني وايز" في اصطياده للأطفال على عاملين: أولًا جاذبيته وذكائه الشديد، ثانيًا قدرته على التنكر في هيئة أبشع كوابيسك الخاصة، واستغلال خوفك وضعفك لتناولك حيًا، وهو ما ظهر في مشاهد كثيرة.

يظل المشهد الأكثر رعبًا، هو تنكر "بيني وايز" في هيئة امرأة نحيلة بوجه مشوه للطفل ستانلي ومطاردتها إياد في منزله.



3- يستغل المتنمرين لخدمته





يستطيع "بيني وايز" التعرف على الشر داخل أي شخص، لذلك حرص على استغلال الجانب المؤذي في شخصية "هنري" لتدمير أبطال الفيلم المعروفين بـ(نادي الفشلة).

هنري هو واحد من مجموعة متنمرين، قتل "بيني وايز" أغلبهم وأبقى على "هنري" في الفيلم لمساعدته على قتل بقية أعضاء نادي الفشلة.



4- يمتلك قوى خارقة





"بيني وايز" قادم من عالم آخر موازِ يطلق عليه "ديدلايتس"، وهو ما يبرر امتلاكه قوى خارقة، مثل قدرته على التنكر في هيئة أبشع مخاوف ضحاياه، وقدرته على قراءة الأفكار، بل وغرس أفكار غير صحيحة في مخ ضحاياه للتلاعب بهم وإثارة حيرتهم وخوفهم كي يصبحوا فريسة سهلة بين يديه.

استطاع "بيني وايز" أكثر من مرة التلاعب بالطقس أيضًا لتهيئة الأجواء للإجهاز على فريسته القادمة.



5- أكبر من الكون

رغم كونه أمر صعب التصديق، فإن رواية "إت" للكاتب ستيفن كينج التي بنيت عليها أحداث الفيلم، تنص على أن المهرج المتحول "بيني وايز" موجود قبل الانفجار الكوني العظيم، وأنه كان في حالة بيات شتوي لحين هبوطه على كوكب الأرض، وفي القرن الـ18 فقط كان مسؤولًا عن اختفاء 300 شخص من بلدة ديري (مقر أحداث الفيلم).



