شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "الخروج عن النص" على مسرح "على فهمى" بأكاديمية الفنون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح الستار للعرض المسرحى "الخروج عن النص"، إخراج كريم سامى تأليف أحمد نبيل بطولة أحمد ماجد، فؤاد عبد المنعم، هاجر عفيفي، موسيقى أحمد نبيل، ديكور محمود صبرى، وذلك فى الفترة من 15 إلى 20 من سبتمبر الجارى فى تمام السابعة مساء.

الجدير بالذكر أن هذا العرض سبق وشارك فى المهرجان القومى للمسرح و حصل على عدة جوائز منها جائزة أفضل ممثلة وأفضل مؤلف وأفضل ممثل دور ثانى كما شارك فى مهرجان المسرح العربى والذى ينظمه المعهد حيث فاز بجائزة أفضل عرض بالإضافة إلى عدة جوائز فردية كما حصل على جائزة أفضل عرض فى مهرجان إبداع الشارقة وجائزة أفضل عرض فى مهرجان المسرح العربى بالمغرب و فاز بجائزة أفضل عرض فى مهرجان الفضائيات العربية.