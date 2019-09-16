شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. صور جديدة لمسلسل الكوميديا والدراما Daybreak والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشبكة المنتجة للمسلسل الجديد Daybreak عن أول صور من العمل الجديد الذى ستعرض أولى حلقاته يوم 24 أكتوبر المقبل.



Daybreak 1

وتدور أحداث الدراما الكوميدية فى مرحلة ما بعد نهاية العالم حيث يجب على عصابات المدارس الثانوية المنافسة مع بعضها البعض للبقاء على قيد الحياة.



Daybreak 2

ويشمل فريق الممثليين كولين فورد، أليفيا ألين ليند ، أوستن كريوت ، وماثيو برودريك، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".



Daybreak 3