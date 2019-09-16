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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. صور جديدة لمسلسل الكوميديا والدراما Daybreak والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشبكة المنتجة للمسلسل الجديد Daybreak عن أول صور من العمل الجديد الذى ستعرض أولى حلقاته يوم 24 أكتوبر المقبل.
Daybreak 1
وتدور أحداث الدراما الكوميدية فى مرحلة ما بعد نهاية العالم حيث يجب على عصابات المدارس الثانوية المنافسة مع بعضها البعض للبقاء على قيد الحياة.
Daybreak 2
ويشمل فريق الممثليين كولين فورد، أليفيا ألين ليند ، أوستن كريوت ، وماثيو برودريك، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".
Daybreak 3
Daybreak 4
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