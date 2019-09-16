شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تغني باللهجتين التونسية واللبنانية فى ألبومها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستفاجىء المطربة التونسية لطيفة، الجمهور في ألبومها الجديد، بتقديم أغنية أوأغنيتن جديدة باللهجة التونسية، وأغنية أخرى باللهجة اللبنانية ولكن لم تعط قرارها بشكل نهائى بخصوص الأغنية فيما ستكون باقى أغانى الألبوم باللهجة المصرية.

ومن ضمن أغانى ألبومها الجديد أغنية "مابكرهوش"، وهى من كلمات حسام سعيد، وألحان محمود أنور، وتوزيع تيام طارق، ومكساج ياسر أنور، وأغنية "أنت ياه" من كلمات عمرو المصرى، وألحان محمدى، وتوزيع أحمد عاطف، ومكس وماستر ياسر أنور.

كما تتعاون لطيفة مع الشاعر عمرو المصرى بثلاث أغنيات فى ألبومها الجديد مع الملحن سامر أبو طالب.

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كما تعاونت مع الموسيقار إسلام صبرى فى 3 أغنيات من ألبومها الجديد، الأغنية الأولى والثانية من كلمات وألحان وتوزيعى، والثالثة من ألحان وتوزيعي،

يذكر أن آخر أعمال لطيفة هى أغنية "أمى" والتى صورتها على شكل فيديو كليب، خلال قناتها الخاصة بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهى من كلمات أحمد سامى ورامى جمال الدين، ألحان وتوزيع إسلام صبرى، والكليب من إخراج أحمد جمال.