لاميتا فرنجية في صحراء دبي وسيلفي نوال الزغبي.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد –محمد مجدي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن، خلال 24 ساعة:

وليد فواز

نشر الفنان وليد فواز صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، ظهر فيها وهو يمارس الرياضة في الجيم.

نوال الزغبي

نشرت المطربة نوال الزغبي صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة على طريقة "سيلفي"، نالت اعجاب متابعيها.

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة لاميتا فرنجية صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، من أحدث جلسة تصوير لها بصحراء دبي.

سلمي أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمي أبو ضيف صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة مرتدية فستان من اللون الأحمر.

دينا

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نشرت الفنانة والراقصة دينا صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

دانييلا رحمة

نشرت الفنانة دانييلا رحمة صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة مرتدية فستان أسود ونظارة سوداء.

نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة، مرتدية هوت شورت.

ستيفاني صليبا

نشرت الفنانة سيتفاني صليبا صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مختلفة في أحدث جلسة تصوير.

أسما شريف منير

نشرت المذيعة أسما شريف منير صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جديدة حيث غيرت لون شعرها.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة، على طريقة السيلفي".