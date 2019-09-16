"صدمة كبيرة وصاحبة قلب طيب".. فنانون ينعون منيرة حمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نعى عدد من الفنانين الفنانة التونسية الراحلة منيرة حمدي، التي فارقت عالمنا اليوم الأحد، عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

(الخليج 365) يرصد في التقرير التالي أبرز تعليقات النجوم:

لطيفة

نعت الفنانة لطيفة، الفنانة الراحلة عبر حسابها في "انستجرام": "كم حزنت لوفاتك يا صاحبة القلب الكبير والصوت الدافىء.. كنتي دائمًا سباقة في السؤال عني وعن أخباري، وأكثر من كان يصبرني على وجع الناس المنافقة، الدايم ربي كما كنتي تقولين عزيزتي منيرة، أعزي نفسي وأهلك وجمهورك".

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فريال يوسف

نشرت الفنانة التونسية فريال يوسف، صورة الفنانة الراحلة عبر حسابها في "انستجرام"، وعلقتك "الله يرحمك صدمة كبيرة.. آخر كلام بيننا كان من شهر يا خلوقة يا طيبة القلب.. في الجنة إن شاء الله، الفنانة منيرة حمدي في ذمة الله".

أماني السويسي

نعت الفنانة أماني السويسي، الراحلة عبر حسابها في "انستجرام" وعلقت: "بكل أسى وحزن، تلقيت خبر وفاة صديقتي العزيزة الفنانة منيرة حمدي، وصوت من أحلى الأصوات التونسية، صدمة كبيرة مكنتش على البال، الله يرحمها وينعمها بالجنة ويصبر أهلها وذويها ويصبرنا على فراقها، وإنا لله وإنا إليه راجعون". ​