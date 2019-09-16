بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنانة التونسية منيرة حمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

توفيت مساء اليوم الأحد، الفنانة التونسية منيرة حمدي، عقب صراع مع المرض.

ووفقًا لموقع "موازييك إف أم" التونسي، ولِدَت مُنِيرَة في باجة بدولة تونس، وهي مغنية تونسية بدأت حياتها المهنية في برنامج نادي المواهب، وشاركت في الحفل الافتتاحي لدورة عام 2001 م للمهرجان الدولي بقرطاج، كما شاركت في أوبريت "رقص الكمان" في عام 2005.

وحصلت منيرة على الجائزة الأولى في مهرجان الأغنية العربية عام 2004، و"أوسكار" فيديو الموسيقى المصرية في عام 2005، وتم تكريمها في عام 2003 من قبل رئيس الجمهورية التونسية زين العابدين بن علي، وقدمت أكثر من 50 أغنية، كما قدمت العديد من المشاركات في الأفلام التلفزيونية.

ونعتها المطربة التونسية لطيفة: "كم حزنت لوفاتك يا صاحبة القلب الكبير والصوت الدافىء كنتي دائمًا سباقة في السؤال عني وعن أخباري وأكثر من كان يصبرني على وجع الناس المنافقة، الدايم ربي كما كنتي تقولين عزيزتي منيرة.. أعزي نفسي وأعزي أهلك وجمهورك".