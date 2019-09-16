زوجة نجل إسماعيل ياسين: سُمعة لم يمت مفلسا وهذا ما كان في رصيده بالبنك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في 15 سبتمبر 1912، وفي مدينة السويس، ولد الفنان الكبير إسماعيل ياسين، النجم الذي عشقه الكبار والصغار، فشكلت ملامح الكوميديا التي قدمها طفولة أجيال.

"سُمعة" كما اشتهر ظل على قمة الكوميديا لسنوات وسنوات، استطاع أن يقدم كوميديا على طريقته الخاصة، فعلى الرغم من أنه اعتمد في بعض الأحيان على تعبيرات وملامح وجهه، إلا إن جمهوره لم يمل من مشاهدته، وكان نجم الشباك بلا منازع على مدار سنوات في تاريخ السينما الذهبي.

"على الرغم من طيبته الشديدة وحنيته وإن ياسين هو ابنه الوحيد، لكنه مكنش متدلع زي ما الناس متخيلة، كان شديد معاه وعصبي وحازم عشان يتحمل المسؤولية من بعده"، هكذا قالت السيدة سامية شاهين، زوجة المخرج ياسين إسماعيل ياسين، في تصريح لمصراوي.

وتابعت: "الفنان الكبير كان عاشقا للفن، وكان حلمه منذ البداية أن ينافس كبار نجوم الغناء، إلا إنه وبعد محاولات قرر التركيز في فن المونولوج والمسرح، واتجه بعدها للسينما".

وأوضحت أنه عرف عنه الالتزام بمواعيده، وحبه للفن، لدرجة أنه كان يقدم أكثر من 4 أفلام في عام واحد.

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واستكملت: "النجم الراحل كان يحب القراءة بشكل كبير، فعلى الرغم من أنه خرج من المدرسة في الصف الرابع الإبتدائي، إلا إنه كان يمتلك مكتبة كبيرة بمنزله تضم أمهات الكتب".

وعن انحسار الأضواء عنه قبل رحيله، قالت: "كل مشكلته إن مسرح التليفزيون ابتدا يطلع، وابتدت بعديها الأضواء تنحسر من حواليه، عشان فيه نجوم جداد ظهروا، وبقى فيه سوء تقدير لقيمة ومكانة إسماعيل ياسين".

وأضافت: "سوء التقدير وصل إلى أن هناك فنان كبير، قرر محو تاريخه المسرحي، فمن بين 67 مسرحية، لا توجد لإسماعيل ياسين أي مسرحية كاملة الآن، فشرائط التسجيل تم مسحها ليحل محلها مباريات كرة قدم، ولم يتبق من مسرحياته بالكامل سوى فصلين من إحدى مسرحياته للأسف".

أما عن إفلاسه والديون المتراكمة عليه، قالت: "لم يكن مديونا، وما حدث أن رصيده بالبنك كان 300 ألف جنيه، وحينما ذهب للبنك ليسحب مبلغ من رصيده، وجد رصيده المتبقي 2 جنيه فقط، فأصيب بشلل نصفي وقتها".

وتابعت: "الضرائب وقتها كانت تقدر تقدير جزافي، وبعد تعافيه سافر لبنان وعمل هناك في عدة مسلسلات وإعلانات، وحينما كون مبلغ عاد مرة أخرى لمصر، وافتتح مسرحه، فهو من عشاق المسرح، وكون فرقة كبيرة، لكن المسرح كان يستنزف أمواله، واضطر للعودة لغناء مونولوجات مرة أخرى".

ونفت "سامية" أن يكون الفنان الكبير قد مات وهو "معدم" كما أشيع، والدليل بحسب كلامها أنه كان يشارك في بطولة فيلم "الرغبة والضياع" مع الفنان رشدي أباظة، وتوفاه الله بعد 4 أيام فقط من بدء التصوير، إثر إصابته بأزمة قلبية.