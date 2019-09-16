علقت الفنانة هيفاء وهبى على منشور المطرب عاصى الحلانى بعد تعرضه إلى إصابة شديدة أثناء سقوطه من فوق الخيل الذى تسبب فى بعض الإصابات البالغة وأفقدته الوعى للحظات.
وقالت هيفاء وهبى موجهة رسالتها الى عاصى الحلانى: "الف سلامة عليك فارسنا.. يحميك الرب من الشر".
وكان علق عاصى الحلانى فى أول ظهور له على اصابته قائلا:"الى جميع الأحباء والأوفيياء.. أشكركمجزيل الشكر لسؤالكم عني .. وإنني ممتن لكم على إهتمامكم ودعواتكم سائلًا الله أن يمدكم بالسعادة والحياة الكريمة.. أنني بخير وأتماثل للشفاء بإذن الله تعالى له الحمد والشكر.. وإن شاء الله ألقاكم قريبًا.. لكم مني كل الحب والتقدير".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد نجاته من الموت.. هيفاء وهبي توجه رسالة إلى عاصى الحلاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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