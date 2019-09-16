درة تنعي منيرة حمدي بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة درة الفنانة التونسية منيرة حمدي، بكلمات مؤثرة، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "البقاء لله في وفاة الفنانة التونسية منيرة حمدي .. إن لله و إن اليه راجعون .. يارب يلهم أهلها و أحبائها الصبر".

يشار إلى أن الفنانة منيرة حمدي توفيت مساءً

اليوم الأحد 15 سبتمبر 2019.

وتعتبر الفنانة منيرة حمدي من أبرز الوجوه الفنية في تونس، وهي أصيلة ولاية باجة، وقد بدأت حياتها المهنية في برنامج نادي المواهب، وشاركت في الحفل الافتتاحي لدورة عام 2001 للمهرجان الدولي قرطاج، كما شاركت في أوبريت

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"رقص الكمان" في عام 2005.

كما حصلت الفنانة الراحلة منيرة حمدي على جوائز عدة بما في ذلك الجائزة الأولى في آداء عام 1992، والجائزة الثانية من مهرجان الموسيقى التونسية في عام 1995، كما حصلت على الجائزة الأولى في مهرجان الأغنية العربية في عام 2004 م و "أوسكار" فيديو الموسيقى المصرية في عام 2005، وتم تكريمها في عام 2003 من قِبَل رئيس الجمهورية التونسية.