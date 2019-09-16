بالفيديو.. حمزة الصغير يفسر سبب امتناعه عن الغناء مع تامر عاشور

كشف الفنان حمزة الصغير سبحانه وتعالى عن امتنانه في حفلة الدلتا ، يوم الخميس الموافق 8 سبتمبر ، على مسرح أكاديمية الدلتا ، بالمنصورة.

نشر فيلم حمزة الصغير عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت "فيس بوك" ، أو ما يراه هو السبب في تامر عاشور

، قائلاً "أنا معادي كان الساعة العاشرة مساءً ، ولما الفنان تامر عاشور اتأخر ، وأستأذن أنه يطول مشاكل ، إلا أنه أطال زيادة على الحد ، ولم يكن لدي أي وقت مضى.

ويؤكد أن الفنان حمزة الصغير يطرح سابقًا مقطعًا بعنوان "يا ناكر خيري" ، وهو من كلمات وألحان سيد إمام ، وشاركته.

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في يوم من أيام شهر أكتوبر المقبل ، في مدينة الرواد في شهر رمضان المبارك ، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة العاشرة مساءً ، بسعر تذاكر 120 جنيهًا لفئة "العادي" ، و 200 جنيه لفئة الـ "vip".