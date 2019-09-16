فن ومشاهير

بالصور.. سميرة سعيد تخطف الأنظار بإطلالة سوادء أنيقة

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خطفت النجمة سميرة سعيد الأنظار، من خلال أحدث إطلالاتها الأنيقة، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

ومن المقرر أن تظهر النجمة سميرة سعيد بهذه الإطلالة

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السوداء الأنيقة في الموسم الخامس من برنامج "ذا فويس".

 

يذكر أن النجمة سميرة سعيد طرحت مؤخرا أغنية بعنوان "مدلع"، وهي من

كلمات فراس الحبيب، وألحان علي صابر، وتوزيع محب الراوي، كما حققت الأغنية نجاحًا باهرًا، منذ طرحها عبر مواقع السوشيال ميديا.

 

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