شاهد.. أصالة تحتفل بابنتها بعد امتلاكها عيادة تجميل

احتفلت النجمة أصالة بابنتها شام الذهبي، وذلك بعد امتلاكها عيادة تجميل، حيث نشرت النجمة أصالة صورة لابنتها شام، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأعربت النجمة أصالة عن سعادتها قائلة: "الحمد لله بنتي كبرت ، وصار عندها عياده ، أحلى دكتور بالعالم ياقطعه منّ روحي الله يكون معك.. ورح تكون معها وحده منّ أهم دكاترة التجميل د.طاهرة الهيطة ، أنا جدّاً فخوره

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يذكر أن النجمة أصالة طرحت مؤخرا أغنية بعنوان "ما أسامح"، من كلمات محمد الكبير، و ألحان أنا، و توزيع عمرو عبد الفتاح.