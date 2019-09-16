شاهد.. رنا سماحة و نداء شرارة يكشفان موعد حفلتهما بدار الأوبرا

روجت كل من الفنانتين رنا سماحة ونداء شرارة لحفلتهما المقبلة بدار الأوبرا المصرية، وجاء ذلك عبر صفحتهما الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر أكتوبر المقبل، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية ويبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً، على أن يكون الحضور في تمام الساعة السابعة مساءً. من شهر أكتوبر المقبل، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية ويبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً، على أن يكون الحضور في تمام الساعة السابعة مساءً. Advertisements

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