المخرج محمد سامي: خلافي مع غادة عبدالرازق قائم حتى الموت

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علق المخرج المصري محمد سامي، على الخلافات بينه وبين الفنانة غادة عبدالرازق، موضحًا حقيقة تعاونه معها من جديد.

محمد سامي، قال خلال لقائه في برنامج “أسرار النجوم”، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر “نجوم إف إم”: “خلافي الإنساني مع غادة عمره ما هيتغير لحد ما أموت، الشغل مخلصش من العالم، عشان اشتغل مع حد بطلت احبه”.

وأضاف: “استحالة اعملها مسلسل لو هاخد مليار جنيه، أو فيلم هياخد الأوسكار، الناس اللي بتتخانق هي اللي بتتصالح، في فرق بين الخناق وحاجات تانية مش حابب اتكلم فيها بعد الوقت ده كله”.

واختتم كلامها قائلًا: “العملين اللي عملناهم هيفضلوا موجودين، وربنا يكرمها وليها كل التوفيق”.

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يذكر أن محمد سامي قدم مع غادة عبدالرازق مسلسلي “مع سبق الأصرار” و”حكاية حياة”، وحققا نجاحا كبيرا.

أما سبب الخلاف بين الطرفين، والذي وقع ضمن كواليس مسلسل “حكاية حياة”، فجاء بعدما اتهم محمد سامي، الفنانة غادة عبدالرازق، بتأجير بلطجية واقتحام شقته وتهديده بخطف أولاده، وهو ما نفته غادة، في عدد من البرامج، حيث أكدت أنه اعتاد سب العاملين بمسلسل “حكاية حياة”، وحينما اعترضت على أسلوبه، قام سامي، بمسكها من ملابسها، وقامت هي بتحرير محضر بالواقعة، التي باتت وقتها حديث الوسط الفني.

ورغم تصريح سامي، فإن غادة سبق أن صرحت في إحدى المجلات بأن مشكلتهما تم حلها، ومن المحتمل أن يجمعهما عمل قريبا.