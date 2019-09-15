"القاهرة السينمائي" يتبنى مسابقة لدعم القصة والسيناريو

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العين الإخبارية - هشام لاشينالأحد 2019/9/15 11:22 م بتوقيت أبوظبي
محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي
أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السنيمائي الدولي توقيع بروتوكول تعاون مع مبادرة "iRead" للكتابة، ضمن فعاليات الدورة الـ41 التي تُقام في الفترة ما بين 20 - 29 نوفمبر/تشرين الثاني، لدعم كتابة القصة القصيرة والسيناريو.
وقّع البروتوكول السيناريست والمنتج السينمائي محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والكاتبة شيرين راشد صاحبة مبادرة "iRead"، وإنجي الصبان الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة "فيكتوري لينك" وشريكة في مبادرة "iRead" بحضور الكاتب والروائي أحمد مراد.
وكشفت إنجي الصبان أنه بموجب مذكرة التفاهم سيتم الإعلان عن مسابقة "iRead Awards" التي تنقسم لشقين، هما: كتابة سيناريو على أن يكون مقتبساً من إحدى الروايات، وكتابة القصة القصيرة.
وأوضحت أنه سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في احتفالية كبرى خلال فعاليات الدورة المقبلة من مهرجان القاهرة السينمائي بدار الأوبرا المصرية.
وأعرب السيناريست والمنتج السينمائي محمد حفظي عن سعادته بهذا الاتفاق، متوقعاً نجاح المسابقة في الكشف عن مواهب جديدة من شأنها خلق جيل جديد من الكُتاب المصريين يستطيع إثراء المحتوى والموضوعات التي تقدم للسينما، وكذلك خلق حالة إبداعية تعيد السينما المصرية لعصرها الذهبي.
من جانبها، أعربت الكاتبة شيرين راشد عن حماسها الشديد لهذه المسابقة، قائلة: "نأمل أن تصبح جزءاً من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في الأعوام المقبلة".
واعتبرت المبادرة جزءاً مهماً من الجهد الموجه لإحياء عادة القراءة مرة أخرى، خاصة لدى فئة الشباب في مصر والوطن العربي.
وعقب توقيع البروتوكول، قال الكاتب أحمد مراد، إن اكتشاف مواهب جديدة يعتبر من أهم أهداف المسابقة، حيث إن التنوع في الموضوعات وأساليب التناول، هما ما يحفزان الرغبة في القراءة لدى الشباب، خاصة حين تكون هذه المواهب في نفس فئتهم العمرية، إذ تستطيع عرض اهتماماتهم ومشاكلهم بالشكل المناسب.
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