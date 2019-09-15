5 أفلام أجنبية مستلهمة من روايات عالمية

لا يشترط بالضرورة أن تتحول رواياتنا المفضلة إلى أفلام سينمائية ضخمة أو أعمال درامية ملحمية، إلا أن بعض أنجح الأعمال الفنية مقتبسة من روايات شهيرة، مثل مسلسل "Game of Thrones - صراع العروش"، المأخوذ عن سلسلة روايات "أغنية الجليد والنار" للكاتب "جورج أر أر مارتن".

وبات تحويل الروايات الناجحة إلى أعمال فنية تيمة شهيرة لشركات الإنتاج السينمائي، تدر عليها أرباحًا لا تتوقف، وعام 2019 ليس باستثناء، إذ أعلن عدد من شركات الإنتاج طرح مجموعة أفلام جديدة مبنية على روايات شهيرة في النصف الأخير من هذا العام.

موقع "يو إس إيه توداي" الأمريكي يرصد في التقرير التالي أبرز هذه الروايات، وموعد طرح أفلامها.

1- "The Goldfinch "الحسون"

فيلم درامي لنيكول كيدمان، وآنسل إلجورت، مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة دونا تارت، والتي فازت عنها بجائزة "بوليتزر" عام 2013.

طُرح الفيلم في 11 سبتمبر/أيلول، ويتناول حياة طفل يتيم في الـ13 من عمره، توفي والداه في انفجار متحف "متروبوليتان" في مدينة نيويورك، وبتقدمه في العمر تتبناه عائلة غنية إلا أنه يخفي سراً لا يرغب في أن يعرفه الآخرون.

2- It 2 "إت 2"





فيلم الرعب والخيال العلمي، من بطولة جيمس مكفوي، بيل هادر، وجيسيكا تشاستين، ومأخوذ عن رواية لكاتب الرعب الشهير ستيفن كينج صدرت عام 1986.

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طُرح الجزء الأول من الفيلم منذ عامين وحقق نجاحاً ساحقاً باقترابه من حاجز الـ800 مليون دولار عالمياً، ومنذ أيام طُرح الجزء الثاني لوضع خاتمة لأحداث الأول.

تدور أحداث "إت 2" بعد 27 عامًا من أحداث الجزء الأول، وتسجل عودة أبطال الفيلم إلى بلدتهم الأم "ديري" لاستكمال مهمتهم وقتل المهرج "بيني وايز".

3- The Good Liar "الكاذب الجيد"





فيلم الدراما والإثارة للممثلة البريطانية هيلين ميرين، مأخوذ عن رواية للكاتب نيكولاس سيرل صدرت عام 2016.

من المقرر طرحه في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، ويتناول قصة حب خيالية بين الأرملة بيتي مكليش "هيلين ميرين" والفنان روي كورتناي "أيان ماكلين".

4- Cats "قطط"





ألهمت رواية Old Possum’s Book of Practical Cats "الجرذ العجوز عن القطط العملية" للكاتب "ت. س. إليوت" المخرج أندرو ويبر لتقديم فيلم موسيقي درامي عن حياة القطط.

يُطرح الفيلم في 20 ديسمبر/كانون الأول، وهو بطولة نخبة من نجوم هوليوود مُنهم: جينيفر هادسون، تايلور سويفت، إدريس ألبا، وجودي دينش.

5- Little Women "نساء صغيرات"



فيلم درامي موسيقي من إخراج جريتا جيروج التي استمدت الإلهام من رواية لويزا ماي ألكوت التي صدرت في الستينيات.

من المقرر طرحه في 25 ديسمبر/كانون الأول، ويتناول حياة 4 شقيقات سوياً، والمشاكل التي تواجههن، وهو بطولة فلورنسا بف، إيما واتسون، سيرشا رونان، لورا ديرن، وميريل ستريب.