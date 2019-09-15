متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان ماجد المصري سرّ تجاهله الرد تمامًا على منتقديه بمواقع التواصل الاجتماعي في حال حدوث أي موقف يكون طرفًا فيه.
وتحدّث ماجد في لقاء خاص مع "فوشيا" عن مشاركة نجله "آدم" معه في مسلسل "بحر"، موضحًا دوره في إقحامه مجال التمثيل.
كما تحدّث "آدم" لـ"فوشيا" عن دوره في المسلسل، لافتًا إلى أن والده ماجد المصري دائمًا ما يتدخّل لمساعدته وتقديم النصائح له.
كانت هذه تفاصيل خبر ماجد المصري يكشفُ كيفيّة إقحام ابنه بالتمثيل.. ولهذا يلتزمُ الصمت أمام المنتقدين! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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