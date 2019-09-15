ماجد المصري يكشفُ كيفيّة إقحام ابنه بالتمثيل.. ولهذا يلتزمُ الصمت أمام المنتقدين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان ماجد المصري سرّ تجاهله الرد تمامًا على منتقديه بمواقع التواصل الاجتماعي في حال حدوث أي موقف يكون طرفًا فيه.

وتحدّث ماجد في لقاء خاص مع "فوشيا" عن مشاركة نجله "آدم" معه في مسلسل "بحر"، موضحًا دوره في إقحامه مجال التمثيل.

كما تحدّث "آدم" لـ"فوشيا" عن دوره في المسلسل، لافتًا إلى أن والده ماجد المصري دائمًا ما يتدخّل لمساعدته وتقديم النصائح له.