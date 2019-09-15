متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة المصرية هنادي مهنا حقيقة وجود خلافات بينها وبين المطربة المغربية سميرة سعيد بعد انفصالها عن والدها الموسيقار هاني مهنا.
وتحدّثت هنادي في لقاء خاص مع "فوشيا" عن سرّ اهتمامها بتصوير مقاطع فيديو على أغاني الفنان المصري محمد رمضان، كما أوضحت اسم النجم الذي تتمنى العمل معه.
وأشارت مهنا في حديثها إلى الأزمة الصحية التي عانت منها مؤخرًا، كما تحدّثت عن مواصفات فتى أحلامها وأيهما تفضّل إنجاب أولاد أم بنات بعد الزواج.
كانت هذه تفاصيل خبر هنادي مهنا: لا يوجد أحد ناجح مثل محمد رمضان.. وأتمنى عدم ولادة بنات! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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