مصطفى حجاج يكشف عن مفاجأة بالتعاون مع حماقي

نشر الفنان مصطفى حجاج صور تجمعه مع النجم محمد حماقي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وعلق الفنان مصطفى حجاج قائلاً: "النجم المحترم اللي واثق في نفسه محمد حماقي في مفجأة حلوهأوي".

يذكر أن الفنان مصطفى حجاج أحيا يوم الجمعة الماضي، أضخم حفل في الشرق الأوسط، على مسرح صالة الهوكي باستاد القاهرة مقدماً من خلاله باقة منألمع أغانيه و التي تفاعل معها الجمهور بشكلٍ كبير، ومنها: "أنا ابن مصر"، "أنا بتقطع من جويا"، "خطوة".

جدير بالذكر أن النجم محمد حماقي طرح سابقًا ألبوم "كل يوم من ده"، ويضم الألبوم 20 أغنية أبرزهم: "م البداية"، "يا ستار"، "واعمل إيه"، "قالوا عنك".

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