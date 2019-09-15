هاني شاكر يحيي ذكرى فؤاد المهندس بصورة نادرة

أحيا الفنان هاني شاكر، الذكرى الـ 13، على رحيل أستاذ الكوميديا، الفنان الكبير فؤاد المهندس.

ونشر هاني شاكر، عبر حسابه الرسمي بإنستجرام، صورة نادرة تجمعه بالفنان الراحل، وزوجته النجمة شويكار، وعلق: "في ذكرى وفاة الفنان الكبير فؤاد المهندس الثالثة عشر، صورة تجمعني به ورفيقة عمره الفنانة الكبيرة شويكار، رحم الله الفنان الكبير فؤاد المهندس".

ورحل الفنان الكبير عن عالمنا في 16 سبتمبر 2006، بعد مشوار فني امتد لأكثر من 50 عاما، قدم فيها باقة من أهم الأعمال السينمائية والمسرحية.

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