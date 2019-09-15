نشوى مصطفى تتصدر جوجل بعد أغنية فرح ابنتها

تصدرت الفنانة نشوى مصطفى ترند البحث جوجل بعد تحقيق أغنية فرح ابنتها مشاهدة عالية عبر اليوتيوب بعد طرحها أمس.

وتأتى هذه الأغنية على خلفية ما قدمته فى حفل زفاف ابنها "عبد الرحمن" الذى أقيم منذ فترة قصيرة، وتحذر نشوى زوج ابنتها منها كاشفة عن المعاناة التى عاشتها مع تجهيز عش الزوجية لابنتها.

والأغنية من كلمات عمرو قطامش، ومأخوذة من ألحان أغنية شاكيرا Waka waka وتم تسجيلها في أحد الاستديوهات مؤخرا.

يذكر أن حفل الزفاف حضره عدد من نجوم الفن منهم ياسر جلال ومها أحمد وزوجها مجدي كامل ومنال سلامة ومصطفى قمر وسلوى محمد علي.

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