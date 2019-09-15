إسراء عبد الفتاح تهنئ أشرف عبد الباقي بعيد ميلاده

حرصت عضو مسرح مصر الفنانة إسراء عبد الفتاح على تهنئة الفنان أشرف عبد الباقي بمناسبة عيد ميلاده، عبر حسابها على "إنستجرام".



ونشرت إسراء عبد الفتاح صورة من حفل زفافها تجمعها بزوجها حمدى الميرغنى وأشرف عبد الباقي، وعلقت إسراء على الصورة قائلة:" كل سنة وحضرتك طيب يا أستاذ أشرف وعقبال 1000000 سنة ودايما في نجاح وسعادة".

كان الفنان أشرف عبد الباقي، احتفل الأربعاء الماضي، بعيد ميلاده الـ56، حيث أنه من مواليد 11 سبتمبر 1963، وبدأ نشاطه الفني عام 1982، وشارك في بطولة عشرات المسلسلات أشهر راجل وست ستات.

وشارك أشرف عبد الباقي في بطولة عشرات الأفلام منها على جنب يا اسطى واريد خلعا وحب البنات وصاحب صاحبه ورشة جريئة.

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وتعد عروض مسرح مصر من أهم إنجازاته الفنية لأنه أعاد الانتعاشة للمسرح، كما ساعد في اكتشاف الكثير من النجوم منهم علي ربيع واوس اوس ومصطفى خاطر ومحمد أنور.

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