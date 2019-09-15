أحمد فهمي يوجه رسالة غامضة فى أحدث ظهور

القاهرة - لايف ستايل نشر الفنان أحمد فهمي عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة له أثناء حفلة الجمعة الماضية للفنان تامر حسني بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وعلق أحمد فهمي علي الصورة: "لا تنتظر الفرصة بل اصنعها بنفسك". وجاءت التعليقات كالآتي: "فنان محترم وكلامك كان مؤثر" "بتابعك من وقت طويل من ايام فريق واما" "اجمل صوت" "حقيقي فرحانة جدا إن فريق واما رجع تاني" Advertisements والجدير بالذكر أن أحمد فهمي وضع لينك أول أغاني ألبوم فرقة واما الجديد، والذي حمل اسم الصيف ابتدى. وأعرب متابعو أحمد فهمى عن فرحتهم بعودة فريق "واما" مرة أخرى ليستعيدوا الذكريات الجميلة معهم. قد يهمك أيضاً : - أحمد فهمي يؤكّد أنه سيحاول تقديم عمل سينمائي كل عام - أحمد فهمي يبدأ تصوير" الواد سيد الشحات" بعد استقرار الأحول الجوية

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