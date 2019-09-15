فن ومشاهير

كل ما تريد معرفته عن فيلم افتتاح مهرجان الجونة بطولة براد بيت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قلية وتبدأ فعاليات انطلاق الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى، والمقرر له يوم 19 سبتمبر الجارى، واستقرت إدارة المهرجان على أن يكون فيلم الافتتاح " Ad Astra" للنجم العالمى براد بيت، والذى عرض أيضا فى مهرجان فينيسيا السينمائى الذى انتهى منذ أيام.

فيلم " Ad Astra " من تأليف وإخراج جيمس جراى، ومن بطولة براد بيت وليف تايلوروتومى لى جونس وجون اورتيز ولورين دين وغيرهم .

ويدور حول سفر رائد الفضاء روى مكبرايد إلى الحواف الخارجية للنظام الشمسي ليجد والده المفقود ويكشف لغزًا يهدد بقاء كوكبنا، ومن ثم ستواجه رحلته كشف لـ أسرار تتحدى طبيعة الوجود الإنساني ومكانتنا في الكون.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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