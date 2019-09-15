شكرا لقرائتكم خبر عن بريانكا شوبرا تكشف عن أكثر ما يميز علاقتها بـ نيك جوناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دوماً ما تجذب العلاقة بين الثنائى بريانكا شوبرا ونيك جوناس اهتمام الجميع من محبي النجمين بسبب علاقتهما التي لم تتأثر بفارق السن الكبير بينهما لصالح بريانكا بالإضافة إلى الرومانسية الشديدة التي تظهر عليهما فى كل مناسبة يظهرا بها.





بريانكا كشفت مؤخراً عن أكثر ما يميز علاقتها برفقة حبيبها وزوجها نيك جوناس خلال تصريحات نقلها موقع cheatsheet الشهير الذى أكد خلال التقرير أن بريانكا وزوجها يجمعهما أمراً واحداً ممثلاً فى حبهما الشديد للعمل وتقديسه بقولها أنه لولا ذلك لما كانت معيشتهما ممكنة إطلاقاً خاصة أن عملهما يتطلب الابتعاد عن المنزل لساعات طويلة وبالتالى فإن حبهما له جعلهما يتقبلا روتينهما اليومي.