شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جوائز مهرجان تورونتو بدورته الـ44.. سوريا ولبنان على قائمة الفائزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مهرجان تورونتو السينمائى فى دورته الـ44 عن جوائز المهرجان، حيث فاز فيلم Jojo Rabbit بجائزة أفضل فيلم من اختيار الجمهور بمهرجان تورونتو، فيما فاز فيلم الكهف السورى بجائزة اختيار الجمهور لأفضل فيلم وثائقى وهو فيلم للمخرج فارس فياض، ونال Martin Eden جائزة منصة تورونتو وفاز بجائزة الاتحاد الدولى لنقد الأفلام FIPRESCI بقسم اكتشافات فيلم Murmur.

بينما نال فيلم How to Build a Girl بجائزة FIPRESCI بقسم العروض الخاصة ونال الفيلم اللبنانى 1982 للمخرج وليد مؤنس جائزة أفضل فيلم أسيوي، فيما فاز فيلم Delphine بجائزة أفضل فيلم كندى قصير، وفاز فيلم All Cats Are Grey in the Dark بجائزة أفضل فيلم قصير، ونال فيلم The Twentieth Century جائزة تورنتو لأفضل فيلم أول كندى، كما حصل فيلم Antigone على جايزة أفضل فيلم كندى .

كانت إدارة مهرجان تورنتو السينمائى الدولي، أعلنت الجوائز من خلال مواقع التواصل الاجتماعى وذلك بعدما قاما بإلغاء حفل الختام وتوزيع الجوائز للدورة الـ44 التى بدأت منذ يوم 5 إلى 15 من شهر سبتمبر الجارى، واتخذ مهرجان تورنتو هذا القرار بعد مغادرة العديد من صناع الأفلام والنقاد المدينة الكندية بعد أكثر من أسبوع من انعقاد المهرجان.