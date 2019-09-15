شاهد.. سيرين عبد النور بإطلالة جذابة فى عيد ميلاد وائل كفورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، بإطلالة مميزة وجذابة ظهرت بها أثناء حضورها للاحتفال بعيد ميلاد النجم اللبنانى وائل كفورى، وذلك من خلال فيديو نشرته على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
الجدير بالذكر أن آخر اعمال سيرين عبد النور مسلسل "الهيبة" الجزء الثالث من بطولة تيم الحسن، وعرض فى رمضان الماضى، وتعتبر أحداث الجزء الثالث من مسلسل "الهيبة"، هى استكمال ﻷحداث الجزء اﻷول والثانى.
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