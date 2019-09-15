صور| درة تنهي مشاهد"بلا دليل"بالسخنة مبكرًا من أجل الإنتخابات الرئاسية بتونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة درة زروق، على الإدلاء بصوتها في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية بتونس.

ونشرت درة، صورًا لها عقب الإدلاء بصوتها، ليظهر الحبر الفسفوري على إصبعها، عبر حسابها على"إنستجرام" وعلقت: "أدليت اليوم بصوتي في الإنتخابات الرئاسية التونسية، وكل ما أتمناه هو أن يأتي الأفضل لتونس".

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وأنهت درة، المشاهد التي تصورها في العين السخنة مبكرًا، من أجل اللحاق بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية في تونس والإدلاء بصوتها.

وعلي جانب آخر، يعود أبطال مسلسل"بلا دليل" اليوم الأحد من العين السخنة، بعد قضاء 4 أيام هناك صور خلالها صناع العمل عدة مشاهد جمعت كل من درة وخالد سليم وإسلام جمال وعمر الشناوى وعدد أخر من الممثلين.

يذكر أن، الإنتخابات الرئاسية في تونس، أجريت مبكرًا، نتيجة لوفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في يوليو الماضي، حيث يُنافس عبد الفتاح مورو 23 مُرشحًا آخرين في الإنتخابات الجارية، بينهم امرأتان هما عبير موسى وسلمى اللومي الرقيق.

