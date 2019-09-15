بصورة.. هكذا اعلنت إيميه صياح عن حملها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الإعلامية اللبنانية إيميه صياح، عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام، صورة لها رفقة زوجها رجل الأعمال فريد النجار.

وظهرت إيميه في الصورة وهي ترتدي فستان باللون الذهبي، وتقف أمام زوجها وهو يحتضنها ويضع يده على بطنها صانعًا شكل قلب.

وكتبت صياح معلقة على الصورة: "هل تتذكر الفراشات التي أهديتني إياها؟، الآن تحولوا إلى أصابع وأقدام صغيرة"

وانهالت التهاني على إيميه صياح من نجوم الوسط الفني، فكتبت لها الفنانة داليدا خليل "ألف مبروك يا حبيبي"، وكتبت الفنانة شكرات مرتجي "تقبريني".

