- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشرت الإعلامية اللبنانية إيميه صياح، عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام، صورة لها رفقة زوجها رجل الأعمال فريد النجار.
وظهرت إيميه في الصورة وهي ترتدي فستان باللون الذهبي، وتقف أمام زوجها وهو يحتضنها ويضع يده على بطنها صانعًا شكل قلب.
وكتبت صياح معلقة على الصورة: "هل تتذكر الفراشات التي أهديتني إياها؟، الآن تحولوا إلى أصابع وأقدام صغيرة"
وانهالت التهاني على إيميه صياح من نجوم الوسط الفني، فكتبت لها الفنانة داليدا خليل "ألف مبروك يا حبيبي"، وكتبت الفنانة شكرات مرتجي "تقبريني".
كانت هذه تفاصيل خبر بصورة.. هكذا اعلنت إيميه صياح عن حملها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.