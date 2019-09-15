محمد رمضان يكشف عن (ميكينج) كليب "إنساي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نشر الفنان محمد رمضان، فيديو (ميكينج) كليب أغنية"إنساي"، عبر حسابه على"إنستجرام".

وكتب "رمضان" احتفالاً بالرقم الذي وصل له الكليب من خلال المشاهدات على يوتيوب قائلاً: "بمناسبة تخطي الكليب ١٤٠مليون مشاهدة، ميكنج كليب إنساي".

"إنساي" من كلمات شبوكشي، موبيزي، فرغلي بلاكس، ميكس وماستر جلال حمداوي، توزيع موبيزي والفيديو كليب من إخراج حسام الحسيني.

وتم مؤخرًا تكريم محمد رمضان من قبل مهرجان الفضائيات العربية في دورته العاشرة، وذلك عن دوره في مسلسل"زلزال"، الذي عرض خلال موسم رمضان الماضي.

