حمدي الميرغني عن صلاح عبدالله: "إمبراطور الدراما المصرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهر الفنان حمدي الميرغني، خلال كواليس تصوير مسلسله الدرامي الجديد "روحين في زكيبة"، إذ جمعته المشاهد التي تم تصويرها مع الفنان القدير صلاح عبد الله.

ونشر "حمدي" عبر حسابه على"تويتر" صور من كواليس المسلسل، وعلق: "مع إمبراطور الدراما المصرية، شرف ليا الشغل معاك يا كبير، بحبك يا عم صلاح".

ورد صلاح عبد الله على "التغريدة" قائلاً: "امبراطور، حبيبي يا حمدي يا عسل".

مسلسل "روحين فى زكيبة" تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدى الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود.

