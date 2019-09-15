هذا ما قاله أحمد العوضي للمخرج أحمد خالد موسى

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشر الفنان أحمد العوضي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة له بصحبة المخرج الشاب أحمد خالد موسى، يهنئه فيها بعيد ميلاده. وكتب "العوضي" في تعليقه على الصورة: "عيد ميلاد سعيد يا صاحبي، العمر كله ليك يا حب". يُذكر أن العوضي تعاون مع المخرج الشاب أحمد خالد موسى، في فيلم "هروب إضطراري"، كما يقوم حاليا بتصوير فيلم "لص بغداد".

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