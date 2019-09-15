توفي بالربو وجنازة من المسرح وابنه فنان كبير.. 13 معلومة عن شفيق نور الدين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تحل اليوم، ذكرى ميلاد الفنان الكبير شفيق نور الدين، واحد من جيل العمالقة في السينما والتليفزيون، ولد شفيق نور الدين، في مثل هذا اليوم 15 سبتمبر 1911، وتوفي في 13 فبراير 1981، تاركًا تاريخًا فنيًا حافلاً، رغم قلة مشاهده فإنه كان قادرًا على خطف الأضواء من الجميع، لا يمكن نسيان مشاهده القليلة في "مراتي مدير عام"، ولا دور القاضي المقيم في فيلم "يوميات نائب في الأرياف".

ونرصد لكم في هذا التقرير معلوماتٍ قد لا تعرفونها عن الفنان الكبير شفيق نور الدين:

- التحق نور الدين في البداية بـ"مدرسة الصنايع"، ولكنه تركها عام 1931، وهو بعمر العشرين، ليلتحق بقاعة المحاضرات المسرحية بالقاهرة.

- بدأ مشواره الفني ملقنًا بالمسرح، ولكنه في فترة قصيرة بدأ يلعب أدوارًا صغيرة بعد تقديم سلامة حجازي له على المسرح.

- بعدها استمر نور الدين في تقديم الأدوار الثانوية، حتى أسند له المخرج فتوح نشاطي، دور الكاهن في مسرحية (توت عنخ آمون) عام 1942، وأدى الدور بنجاح، رغم صغر سنه في هذا الوقت (31 سنة).

- من دور الكاهن، بدأت الأدوار المسرحية تتوالى عليه، ومن أهم ما قدمه بالمسرح كانت مسرحيات "شقة للإيجار"، و"ملك القطن"، و"سكة السلامة" التي قدم بها دور سواق الأتوبيس، الدور الذي قدمه الفنان شعبان حسين في "سكة السلامة 2000".

- عمل نور الدين بعد ذلك في الإذاعة والسينما والتليفزيون، من أهم أفلامه "مراتي مدير عام، احترسي من الحب، معبودة الجماهير، عدو المرأة".

- نال إشادة نقدية واسعة في دور والد محجوب عبدالدايم في فيلم "القاهرة 30" للمخرج صلاح أبوسيف.

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- آخر أدواره كان عام 1980، دور "علي الطواف" في مسلسل "عيلة الدوغري".

- توفى عام 1981 عن عمر يناهز 70 عامًا بمرض الربو.

- قدم في مسيرته الفنية قرابة 200 عملٍ بين المسرح والسينما والتليفزيون.

- ابنه الفنان الكبير نبيل نور الدين.

- وفقاً لتصريحات صحفية لابنته سمية نور الدين، أصبح شفيق نور الدين يتيمًا في الحادية عشرة من عمره، وتزوج والدها من سيدة هي التي ربته، ومن شدة تعلق شفيق نورالدين بها سمي فتاة من بناته على اسمها.

- حين توفي شفيق نور الدين، أصرت الفنانة سميحة أيوب "مديرة المسرح القومي آنذاك" على أن تخرج جنازته من المسرح الذي عشقه، وبالفعل كانت جنازته مهيبة، وعزفت الموسيقى العسكرية، وحضر كل الفنانين والأدباء والمخرجين في ذلك الوقت، وفقاً لتصريحات سمية نور الدين.

مشهد من فيلم "مراتي مدير عام".