محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بتعميد ابنتها الصغرى "ليا". ونشرت "نانسي" صورة تجمعها بعائلتها المكونة من زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم، وبناتها "إيلا"، "ميلا"، و"ليا". وعلقت: "بارك الله في ملاكنا الصغير ليا". يذكر أن نانسي عجرم، احتفلت بقدوم ابنتها الصغرى "ليا"، في فبراير الماضي،وطرحت بعدها أغنية تحمل اسم "ليا"، من كلمات الشاعر اللبناني منير بو عساف، ومن ألحان نجيب عجرم، وتوزيع باسم رزق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم تحتفل بتعميد ابنتها "ليا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.