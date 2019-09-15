زوجة فنان مصري شهير تتسبب في حبسه لمدة عامين

أصدرت محكمة 6 أكتوبر في مصر، حكمًا يقضي بحبس الفنان المصري أحمد عبد الله محمود، لمدة عامين مع الشغل لاتهامه بـ “خيانة الأمانة”.

وصدر الحكم حضوريا لصالح زوجته الفنانة السورية سارة نخلة، الذي سبق و اتهمته بـ “خيانة الأمانة”.

وقال المحامي المصري عاصم قنديل وكيل الفنانة سارة نخلة: المحكمة استمعت إلى من أحضرهم الفنان المصري وهم محمد هاني أحمد أبو العنين ويعمل مساعد مخرج، ومحمود حسين كامل ويعمل موزع موسيقي واتضح للمحكمة أنهما لم يشاهدا الفنان المصري يسلم مبلغ “إيصال أمانة” وقيمته 250 ألف جنيه (15 ألف دولار)، وفقًا لـ “إرم نيوز”.

ولفت المحامي إلى أن الفنان أحمد عبد الله كان قد دفع بالتزوير في توقيعه على إيصال الأمانة، موضحًا أن تقرير مصلحة الطب الشرعي كشفت عن صحة توقيعه على الإيصال.

يشار إلى أن والدة الفنان المصري اتهمت سارة نخلة، سابقًا بالاعتداء عليها أثناء ذهابها لإحضار بعض الأوراق الخاصة بنجلها من منزله، إلا أن القضاء المصري أصدر حكمًا ببراءة سارة من تهمة الضرب والاعتداء في القضية، لتقوم الوالدة بالاستئناف على الحكم الذي تحدد له جلسة 27 فبراير المقبل.