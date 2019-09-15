شاهد: أفنان النملة تنشر مقطع لقصة حفل زفافها الفاخر ومفاجأة زوجها لها في باريس

نشرت الناشطة على مواقع التواصل الإجتماعي “أفنان النملة” قصة خطوبتها التي أثارت الحزن وتعاطف الكثير معها، حيث عبر الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي عن حزنهم الشديد وتعاطفهم معها.

سردت النملة قصة خطوبتها العاطفية التي حصلت على متابعة كبيرة غير متوقعة في منصات التواصل الاجتماعي وتصدر هاشتاق تريند بإسمها حيث تضمنت القصة : أن زوجها خطط لمفاجإتها بإقامة حفل عقد قرآنهما في العاصمة الفرنسية باريس مبتدأ جولته إلى المجوهرات الشهير “كارتير” لإخذ خاتم الخطوبة ثم إصطحبها بواسطة عربة خيل كانت تنتظرهما عند باب محل المجوهرات مصطحبتهما بجولة في الشانزليه ثم برج إيفل، وبعدها لبسها خاتم الخطوبه ثم أخذها لإكمال الإحتفال مع أقاربهما في مكان إقامتهم.

وذكر زوج النملة أن دافع زواجه بها عندما إنتقل والدها إلى رحمة الله أصر على الزواج منها ، عبرت أحد متابعات النملة : “كنت اتفرج على سنابات #افنان_النمله وهي تسولف عن خطوبتها وكيف تملّكت والمكان والتجهيزات ماشاءالله من جد شي فخم وحلوووو قصتها رايقه وبسيطه وحلوه مرا عجبتني” وشبه بعض متابعينها أن ماتم توثيقه في مقطع الفيديو الذي نشرت عبر حسابها الرسمي في منصة التواصل الإجتماعي “سناب شات” أنه مجرد دعاية لعطر وليس توثيق لذكرى عقد قرآن ، وذكر البعض أن ماحدث للنملة أشبه بروايات دزني فلقبوها بـ”سندريلا” : “قصة خطوبة افنان_النمله تصيح وش ذا كانها ساندريلا للحين عقلي مو مستوعب انها سالفه حقيقيه احسها موجوده بالروايات والخيال بس”